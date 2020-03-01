https://static.news.ru/photo/b68e27da-5b94-11ea-b83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные злоумышленники напали на женщину, работающую бухгалтером, избили и похитили у неё более 1,5 млн рублей.

Преступление было совершено 28 февраля на улице Краснодарской на юго-востоке столицы. Кроме денег нападавшие отняли у женщины личные документы и мобильный телефон.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о грабеже в особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК РФ), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвой грабителей стал безработный житель столицы. Злоумышленники отняли у него сумку, в которой находилось около 9,5 млн рублей в иностранной валюте.