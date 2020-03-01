Неизвестные злоумышленники напали на женщину, работающую бухгалтером, избили и похитили у неё более 1,5 млн рублей.
Преступление было совершено 28 февраля на улице Краснодарской на юго-востоке столицы. Кроме денег нападавшие отняли у женщины личные документы и мобильный телефон.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о грабеже в особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК РФ),
Ранее NEWS.ru писал, что жертвой грабителей стал безработный житель столицы. Злоумышленники отняли у него сумку, в которой находилось около 9,5 млн рублей в иностранной валюте.
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