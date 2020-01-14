https://static.news.ru/photo/4c39d3c6-36db-11ea-ac05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)/vk.com

Два уголовных дела о вандализме возбуждены в Тольятти после обстрела пассажирских автобусов, предположительно, из пневматического оружия.

В полицию города 10 и 13 января обратились водители автобусов «ЛИАЗ», сообщившие о повреждении стёкол в шести транспортных средствах.

В ходе проверки выяснилось, что днём 10 января два водителя, управляя автобусами без пассажиров, услышали звон стекла и обнаружили повреждения двух боковых окон. В одном из них сотрудники правоохранительных органов обнаружили металлический шарик диаметром около 16 миллиметров. Вечером 13 января водители ещё четырёх пассажирских автобусов обнаружили повреждения окон в виде небольших сквозных отверстий, говорится в сообщении на сайте МВД по Самарской области.

По данным фактам возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 214 УК РФ «Вандализм». Полицейские ведут поиск злоумышленников, а также очевидцев произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Сосновый Бор Ленинградской области полиция задержала мужчину, который на Mitsubishi Lancer открыл огонь из травматического оружия по автобусу Ford Transit. Пострадавшему в результате стрельбы водителю потребовалась помощь врачей. Правоохранительные органы завели уголовное дело о хулиганстве.