Неизвестные обстреляли самолёт Air France в аэропорту Республики Конго

https://static.news.ru/photo/a16ea1a4-7ce6-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский авиалайнер A330 французской компании Air France был обстрелян в аэропорту города Пуэнт-Нуар Республики Конго.

Самолёт планировали использовать для вывоза из Африки граждан Франции, оказавшихся блокированными в условиях пандемии коронавируса. По пути в Париж борт должен был совершить посадку в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, где его также ожидали французы, передаёт агентство France-Presse.

Уточняется, что воздушное судно было обстреляно на стоянке в аэропорту приморского Пуэнт-Нуара. В момент инцидента в нём не было пассажиров и членов экипажа. Лайнер находился под охраной местной транспортной жандармерии, а также сотрудников частной охранной компании. Теперь пострадавший самолёт заменят лайнером Boeing 777-200, на котором французский экипаж прибудет в Республику Конго из парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. Обратный рейс в Париж должен отбыть утром 13 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что вертолёт Ми-8 с грузом горючего был обстрелян в Коми. В Следственном комитете РФ сообщили, что по данному факту возбужденно уголовное дело. Воздушное судно следовало из Емвы (Коми) в Шиес (Архангельская область). Неизвестные выстрелили не менее шести раз. В этот момент на борту находилось четыре человека. Никто не пострадал.