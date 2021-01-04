Неизвестные обезглавили жителя Новосибирска

https://static.news.ru/photo/ff8ba14a-4f33-11eb-ac28-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Неизвестные жестоко убили 38-летнего мужчину из Новосибирска. Его отрубленная голова была найдена в пакете под окном одного из домов в Академгородке. По факту произошедшего местные правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом 5 января журналистам рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По её словам, тело мужчины нашли в квартире одного из домов по улице Иванова в Советском районе на территории Новосибирска. Как отметила Кулешова, все участники конфликта уже задержаны. С ними проводятся следственные действия.

Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, заявил, что мужчину жестоко убили его приятели — мужчина и женщина. Перед убийством жертва находился в компании преступников и распивал с ними спиртное.

Голову мужчины нашли в пакете под окном его квартиры. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, 23-летний крымчанин убил свою малолетнюю дочь из-за плача. После совершённого преступления он попытался выдать произошедшее за несчастный случай, угрожая своей жене и требуя, чтобы она подтвердила ложную версию. Об этом журналистам сообщили в ГСУ СК по полуострову.

В отношении отца-убийцы возбуждено уголовное дело. Крымчанина обвиняют в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.