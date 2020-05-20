Неизвестные напали на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска после замечания

Сотрудник администрации Южно-Сахалинска подвергся нападению после того, как сделал замечание двум мужчинам, которые решили выбросить мусор в неположенном месте.
По данным пресс-службы мэрии областного центра, начальник отдела по управлению территорией микрорайона Владимировка в Южно-Сахалинске Эдуард Филипенко увидел, как нападавшие выкладывали из грузовика мешки с отходами на площадку для сбора мусора возле одного из жилых домов вместо полигона ТКО. Он сделал им замечание, однако оно не возымело действия. Тогда пострадавший начал снимать происходящее на телефон. В ответ на это нарушители брызнули ему в лицо жидкостью из баллончика и скрылись.
Пострадавшему оказали помощь медики, а к расследованию инцидента подключился руководитель УВД города, — сообщили в мэрии, отметив, что Филипенко получил ожоги слизистых.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин не оставил происшествие без внимания. Он заверил, что нападавших обязательно найдут и привлекут к ответственности,
Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Ногинске арестовали двух мужчин, подозреваемых в совершении разбоя и нападении на полицейского. При попытке кражи из магазина подозреваемые оказали сопротивление полицейскому, причинив ему тяжёлые телесные повреждения. Также была задержана 34-летняя жительница Раменского, которая на своей машине помогла злоумышленникам скрыться с места преступления.
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