Неизвестные напали на дом экс-директора «Ростсельмаша» и убили его сестру

https://static.news.ru/photo/b44b10ca-c9ce-11ea-a6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные напали на дом в Ростовской области бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Хозяин дома получил ранения и находится в больнице, его сестра погибла.

Об этом информированный источник рассказал агентству «Интерфакс-Юг». Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося. Пресс-служба ГУ МВД по области подтвердила факт нападения на дом в Азовском районе, но не уточнила, кто является его владельцем. В ведомстве отметили, что на месте инцидента работают полицейские и сотрудники СК РФ, которые проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

83-летний Юрий Песков был гендиректором «Ростсельмаша» с 1978 по 1996 год. В 80-х годах он некоторое время совмещал эту должность с постом заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков награждён орденами и различными премиями, имеет звание Героя Социалистического Труда.

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