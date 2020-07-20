Неизвестные напали на дом экс-директора «Ростсельмаша» и убили его сестру

Неизвестные напали на дом в Ростовской области бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Хозяин дома получил ранения и находится в больнице, его сестра погибла.
Об этом информированный источник
83-летний Юрий Песков был гендиректором «Ростсельмаша» с 1978 по 1996 год. В 80-х годах он некоторое время совмещал эту должность с постом заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков награждён орденами и различными премиями, имеет звание Героя Социалистического Труда.
Ранее NEWS.ru писал о нападении, которому подвергся в Москве 51-летний мужчина. Пострадавший прославился в детстве, прочитав на кинопробах стих Роберта Рождественского.
Добавьте наши новости в избранные источники