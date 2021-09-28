Нефтяной завод загорелся в Белоруссии

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Недалеко от Волгограда на переезде пассажирский поезд снёс грузовик. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Ведомство уже начало проверку по факту столкновения пассажирского поезда с автомобилем. ДТП произошло на перегоне Бердия — Солодча Волгоградской области, там на регулируемом переезде пассажирский поезд, следующий по маршруту Адлер...