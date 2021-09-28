Нефтяной завод загорелся в Белоруссии

Нефтехимическое предприятие «Нафтан» в Белоруссии загорелось во вторник вечером. Как сообщается в Telegram-канале МЧС страны, возгорание произошло при запуске установки замедленного коксования.
На территории ОАО «Нафтан» в Новополоцке Витебской области произошёл выход дизельного топлива с последующим его загоранием, — говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что локализовать пожар удалось на отметке «+3 метра факельного горения». Уже в 22:05 мск его не было видно. Для тушения МЧС республики привлекало 58 спасателей и 15 единиц техники.
О пострадавших не сообщается. Полная ликвидация возгорания зафиксирована в 22:14.
Утром 28 сентября в шведском Гётеборге взорвался жилой дом. В результате ЧП госпитализировано не менее 23 человек. Отмечается, что взрыв произошёл около 05:00 по местному времени в жилом доме в центральной части Гётеборга. Вслед за взрывом начался пожар. Очаги возгорания находятся в нескольких зданиях. Были эвакуированы от 100 до 200 человек. В дыму оказались три подъезда, гараж и квартиры.