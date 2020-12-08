Нефтяная скважина загорелась под Оренбургом

https://static.news.ru/photo/ce630274-39e0-11eb-bae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео: Говорим По Делу/Youtube.com

Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области загорелся утром 9 декабря.

Возгорание произошло в пяти километрах от села Таллы Грачёвского района. Площадь пожара составляет 100 кв. метров, высота факела — 25 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В 06:20 мск по прибытии на место пожара первых пожарных подразделений, ранг пожара «вызов № 2», происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 50 человек и 14 единиц техники. Бузулукская спецлаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» выехала в район пожара для контроля за экологической ситуацией.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 8 декабря на территории Башкирии произошли два пожара, в результате которых погибли семь человек. Об этом сообщили представители экстренных служб. В населённом пункте Малый Менеуз Бижбулякского района загорелось двухквартирное кирпичное жилое строение, в Ишмурзино Баймакского района загорелся бревенчатый одноэтажный жилой дом.