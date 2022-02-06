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Неадекватный пассажир такси устроил ДТП в Омске

14:43, 07 февраля 2022
Неадекватный пассажир такси устроил ДТП в Омске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пассажир такси, который вёл себя неадекватно, устроил ДТП с грузовиком в Омске. Инцидент произошёл днём 6 февраля на улице Орджоникидзе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону. В результате аварии никто не пострадал, на нарушителя составлен административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения.

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в автомобиле такси марки «Лада-Гранта» пассажир вёл себя неадекватно, дёргал водителя за руки. В результате чего водитель такси не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузным автомобилем МАН, — говорится в сообщении.

УМВД по Омску проводит проверку по факту создания конфликтной ситуации на дороге.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате массового ДТП на МКАД с участием «Газели» и автокрана пострадали два человека. Всего на участке дороги с 57-го по 60-й км произошло четыре аварии с участием девяти легковых и грузовых машин.

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