Неадекватный пассажир такси устроил ДТП в Омске

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Генерал-майор полиции в отставке найден мёртвым с огнестрельным ранением в квартире на севере Москвы. По данному факту проводится проверка, сообщает «КП-Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело генерала обнаружила его супруга, которая и сообщила в полицию. По её словам, утром она услышала хлопок в соседней комнате, а когда вошла туда, увидела мужа уже мёртвым. Следов борьбы...