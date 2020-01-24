Летевший из Нью-Йорка в Софию через Москву пассажир рейса «Аэрофлота» SU101 Максим Чумаченко вёз с собой трёх котов американской породы колор-пойнт. По прибытии в аэропорт Шереметьево питомцев ему вернули травмированными. В результате, двое из трёх четвероногих скончались.

О происшествии сообщила Baza . 22 января Чумаченко, получил из рук сотрудников российского аэропорта две сломанные переноски, перевязанные веревкой. В то время, пока мужчина летел в Софию, скончался один из котов. Двух оставшихся питомцев по прибытию увезли к ветеринару, однако только одному из них удалось помочь — у него врачи диагностировали обморожение. По предварительному заключению, кошки погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке. Издание также уточняет, что по данным очевидцев, сотрудники аэропорта буквально кидали переноски, когда выгружали их из самолета. По словам Чумаченко, перевозка была сильно повреждена и держалась только за счёт веревок.

Хозяин животных потребовал от авиакомпании инициировать возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными. Он также отметил, что средняя цена американских колор-пойнтов начинается от двух тысяч долларов.

В «Аэрофлоте» NEWS.ru заверили, что компания «искренне сожалеет» о сложившейся ситуации. По их словам, инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.

В настоящее время сотрудники Шереметьево Хендлинг ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности. Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговыми структурами во всех российских аэропортах, — заявили в авиакомпании.

Президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова отметила в беседе с NEWS.ru, что отношение в России к транспортировке животных самолётами оставляет желать лучшего.

Часто животные не проходят по габаритам в салон и их отдают в багажное отделение. А там для них кошмар, только от одних шумов можно сойти с ума, а ещё получить обморожение. Всё же это техническое отделение. При погрузке не различают — есть ли что-то живое или нет. Грузят как тару. Ирина Новожилова президент центра защиты прав животных «Вита» президент центра защиты прав животных «Вита»

Президент «Вита» добавила, что в зарубежных компаниях вопросы с транспортировкой животных находятся на качественно другом уровне. Зоозащитник и член инициативной группы «Живодерам. НЕТ» Мария Высоцкая рассказала NEWS.ru, что часто видела фото и видео, на которых запечатлены поломанные перевозки животных, после погрузок в российских аэропортах.

Поломки боксов, в которых перевозят животных часто ломаются, звери из-за этого сбегают, потом их приходится искать целыми группами. Судя по фотографиям переносок трех котов, которые я видела их пинали или били. Этот пластик ведь просто так не сломать. Те, кто так обращался с переносками, зная, что внутри находятся животные — это совершенно бездушные люди. Мария Высоцкая член инициативной группы «Живодерам. НЕТ» член инициативной группы «Живодерам. НЕТ»

В пресс-службе Шереметьево сообщили, что в настоящее время администрация Международного аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование инцидента по факту обращения пассажира рейса SU101.

Наземное обслуживание данного рейса производилось оператором «Шереметьево Хэндлинг», представители которого в тот же день вступили в контакт с пассажиром, выразили готовность детально разобраться в ситуации и принять все возможные меры по ее урегулированию, — сказано в сообщении.

В пресс-службе также пообещали, что в результате служебного расследования причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники понесут наказание. Компания отметила, что на данный момент в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными.

Аэропорт Шереметьево поддерживает инициативу авиакомпании «Аэрофлот» о внесении изменений в технологию обслуживания грузов и багажа с животными и совершенствованию существующих нормативов. Международный аэропорт Шереметьево выражает искренние сожаления пассажиру рейса «Нью-Йорк—Москва» и предпримет все необходимое для урегулирования ситуации.

Напомним, что это не первый громкий случай, связанный с перевозкой домашних животных на российских авиалиниях. Так, в конце прошлого года пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин, летевший из Риги во Владивосток, сообщил , что в Шереметьево на борт самолета не пустили его питомца ― кота по кличке Виктор. У него был избыточный вес. Михаил решил сняться с рейса, найти похожего кота меньшего веса и выдать его за Виктора. После этого «Аэрофлот», когда о трюке стало известно, исключил Галина из программы лояльности «Аэрофлот Бонус» и лишил бонусных миль.