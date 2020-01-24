Летевший из Нью-Йорка в Софию через Москву пассажир рейса «Аэрофлота» SU101 Максим Чумаченко вёз с собой трёх котов американской породы колор-пойнт. По прибытии в аэропорт Шереметьево питомцев ему вернули травмированными. В результате, двое из трёх четвероногих скончались.
О происшествии сообщила
Хозяин животных потребовал от авиакомпании инициировать возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными. Он также отметил, что средняя цена американских колор-пойнтов начинается от двух тысяч долларов.
В «Аэрофлоте» NEWS.ru заверили, что компания «искренне сожалеет» о сложившейся ситуации. По их словам, инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.
В настоящее время сотрудники Шереметьево Хендлинг ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности. Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговыми структурами во всех российских аэропортах, — заявили в авиакомпании.
Президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова отметила в беседе с NEWS.ru, что отношение в России к транспортировке животных самолётами оставляет желать лучшего.
Часто животные не проходят по габаритам в салон и их отдают в багажное отделение. А там для них кошмар, только от одних шумов можно сойти с ума, а ещё получить обморожение. Всё же это техническое отделение. При погрузке не различают — есть ли что-то живое или нет. Грузят как тару.
Президент «Вита» добавила, что в зарубежных компаниях вопросы с транспортировкой животных находятся на качественно другом уровне. Зоозащитник и член инициативной группы «Живодерам. НЕТ» Мария Высоцкая рассказала NEWS.ru, что часто видела фото и видео, на которых запечатлены поломанные перевозки животных, после погрузок в российских аэропортах.
Поломки боксов, в которых перевозят животных часто ломаются, звери из-за этого сбегают, потом их приходится искать целыми группами. Судя по фотографиям переносок трех котов, которые я видела их пинали или били. Этот пластик ведь просто так не сломать. Те, кто так обращался с переносками, зная, что внутри находятся животные — это совершенно бездушные люди.
В пресс-службе Шереметьево сообщили, что в настоящее время администрация Международного аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование инцидента по факту обращения пассажира рейса SU101.
Наземное обслуживание данного рейса производилось оператором «Шереметьево Хэндлинг», представители которого в тот же день вступили в контакт с пассажиром, выразили готовность детально разобраться в ситуации и принять все возможные меры по ее урегулированию, — сказано в сообщении.
В пресс-службе также пообещали, что в результате служебного расследования причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники понесут наказание. Компания отметила, что на данный момент в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными.
Аэропорт Шереметьево поддерживает инициативу авиакомпании «Аэрофлот» о внесении изменений в технологию обслуживания грузов и багажа с животными и совершенствованию существующих нормативов. Международный аэропорт Шереметьево выражает искренние сожаления пассажиру рейса «Нью-Йорк—Москва» и предпримет все необходимое для урегулирования ситуации.
Напомним, что это не первый громкий случай, связанный с перевозкой домашних животных на российских авиалиниях. Так, в конце прошлого года пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин, летевший из Риги во Владивосток,
Хуже сложилась
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