Не менее трёх человек пострадали и один погиб при взрыве газа в Казани

https://static.news.ru/photo/e8936324-acea-11ea-a21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/GlobalLookPress

Один человек погиб и не менее трёх получили ранения из-за взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище на Северо-Западной улице в Казани.

Сжиженный газ взорвался в стационарном хранилище на улице Северо-Западная в Казани. Пострадали три человека, один погиб, — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что потушить пожар пока не удаётся, есть опасность, что возгорание перекинется на соседние здания. Общая ёмкость стационарного хранилища составляет 100 куб. метров.

Портал business-gazeta.ru сообщает, что взрыв произошёл по адресу: улица Северо-Западная д.10, там находится заправочная станция «Газпром сжиженный газ». Несколько источников утверждают, что от взрыва пострадали четыре человека.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека пострадали при возгорании резервуара на нефтеперерабатывающем предприятии в Нижневартовске. Отмечается, что резервуар находился на ремонте. Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.