В Новосибирской области мужчина с коронавирусом не дождался врача и умер

https://static.news.ru/photo/d88b75d4-28aa-11eb-9272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Новосибирской области начало проверку после откровений местного жителя в социальных сетях, который рассказал о смерти отца в больнице. По словам мужчины, врачи не оказали заразившемуся коронавирусом должную медицинскую помощь.

Как утверждает сын погибшего, несколько дней его отец ждал врача дома, однако тот так и не появился. 48-летнего больного госпитализировали, когда его состояние уже стало критическим. 12 ноября отец мужчины скончался, а участковый врач дошёл до их дома лишь после его смерти.

Теперь региональный Минздрав намерен проверить обстоятельства этой трагической истории, передаёт телеканал «360». В частности, там хотят установить, действительно ли мужчина с COVID-19 не получил необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве уточнили, что в больницу забирают людей по определённым показаниям. Госпитализации, например, подлежат те, кто нуждается в кислородной поддержке, а также пациенты с хроническими заболеваниями. При этом, заверили в Минздраве, не имеет значения, пришёл человек сам или его доставила скорая помощь.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, суд оштрафовал терапевта городской поликлиники после того, как она оставила пациента с подтверждённым коронавирусом на амбулаторном лечении в коммунальной квартире. В Москве врач скорой помощи стала жертвой нападения больного коронавирусом. Мужчину возмутило, что у медика с собой нет необходимого лекарства, которое нужно заказывать заранее. А в Омске врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где тех отказывались принять. В знак протеста скорые привезли их к зданию регионального Минздрава.