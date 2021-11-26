Названы возможные причины ЧП на заводе в Дзержинске

Пожар на заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области

К взрывам и пожару на заводе боеприпасов в Дзержинске могли привести неисправность оборудования или нарушение производственного процесса. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. Он добавил, что последняя версия в настоящее время является приоритетной.

Собеседник агентства сообщил , что пожар на заводе уже потушен, взрывы прекратились. Однако из соседнего здания в целях безопасности эвакуированы 88 человек.

ЧП на заводе им Свердлова в Дзержинске произошло утром 27 ноября. По последним данным, прогремели четыре взрыва, за которыми последовал пожар. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, его площадь составила около одной тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В 2021 году на заводе имени Свердлова уже был подобный инцидент. 16 июля в одном из цехов разгерметизировалась ёмкость с ацетоном. В результате последовавшего за этим взрыва пострадали три человека.

До этого, в августе 2018 года, во время подготовки к уничтожению противотанковых мин на территории предприятия прогремел взрыв, который унёс жизни пяти человек. Ещё четверо пострадали.