https://static.news.ru/photo/49b30bde-49ca-11ea-857f-fa163e074e61_660.jpg Айрат Хайруллин Фото: spasskiy.tatarstan.ru

Сложные метеоусловия и технические неполадки могли стать причиной катастрофы частного вертолёта Bell 407 в Татарстане, в которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Рассматриваются различные версии произошедшего. Основные — техническая неисправность вертолёта и сложные метеоусловия, — сообщил РЕН ТВ информированный источник.

В катастрофе выжил пилот, который сейчас находится без сознания. Его опросят, как только он придёт в себя. При этом источник подчеркнул, что пилот был опытным, поэтому ошибка пилотирования маловероятна.

Как писал NEWS.ru, на борту вертолёта, помимо Хайруллина, находились ещё два человека: пилот и ещё один пассажир. Оба они сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Представители партии «Единая Россия» заявили, что выясняют подробности ЧП, «информация будет позже».