Названы сроки ухода американских войск из Сирии

Войска Соединённых Штатов могут покинуть Сирию до конца срока правления американского президента Джо Байдена в 2024 году. Противостояние террористам ограничится ударами беспилотников и захватом отдельных боевиков. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

США начнут защищать свои интересы в Сирии не военными, а дипломатическими инструментами. Противостояние террористам ограничится ударами беспилотников и захватом отдельных боевиков, — считает он.

Между тем директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России Максим Сучков полагает, что основная цель США в Сирии — в сдерживании влияния России на страны Ближнего Востока.

По его мнению, американское присутствие в Сирии обходится бюджету США не в такую большую сумму. Кроме того, американские войска намерены не позволить России подорвать свои позиции в регионе.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что у Вашингтона имеется в запасе сценарий фактического раздела Сирии. Он считает, что именно «незаконное присутствие» американских военных в этой стране является одной из главных причин продолжающегося там конфликта.