СК назвал возможные причины крушения самолёта Колтового

https://static.news.ru/photo/569e2fc0-21b2-11eb-8e5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mmsut.sledcom.ru

Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Основными являются две из них.

В числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования, — рассказала ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская..

Самолёт Cessna 7, на борту которого находились Колтовой и 33-летняя женщина по имени Наталья Климова, разбился в районе Новорязанского шоссе. Первоначально предполагалось, что с ведущим летела его жена, но позднее выяснилось, что её в самолёте не было.

После вылета с аэродрома Мячково в Раменском районе у самолёта отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.

По факту катастрофы СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Как писал NEWS.ru, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин крушения.