Названы предварительные версии ЧП с Ан-26 в Хабаровском крае

Сложные погодные условия и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Ан-26, пропавшим с радаров в Хабаровском крае. О каких-либо неполадках экипаж воздушного судна не докладывал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экстренных служб региона.

Определённо пока говорить рано, но причиной данного ЧП могли стать сложные погодные условия и ошибка пилотирования в этих условиях. Пока это основные версии, — сказал собеседник агентства.

Перед вылетом самолёт был исправен, взлёт прошёл в штатном режиме.

На борту воздушного судна в момент ЧП находились два пилота и технические специалисты. Они проводили осмотр взлётно-посадочных полос аэродрома Хабаровск и проверку работы наземных систем связи.

В настоящее время ведутся поиски самолёта. Спасательная операция осложнена непогодой и тёмным временем суток.

Ранее сообщалось, что самолёт принадлежит ЗАО «Лётные проверки и системы». По предварительным данным, он пропал в районе заповедника Хехцир, примерно в 40 километрах от аэропорта Хабаровска. В его поисках задействован вертолёт Росавиации, а также в готовность приведён вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.