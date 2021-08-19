Появились подробности трагедии с пропавшей девочкой в Тюмени

В Тюмени, на Лесобазе нашли тело пропавшей в июне школьницы Насти Муравьёвой. Несмотря на то, что район, где она пропала, обследовали особенно тщательно, нашли её только сейчас. Об этом сообщает «ФедералПресс».

На сегодняшний день неизвестно, кто и каким образом обнаружил тело. По одной из версий на это место указал мужчина, которого ранее там задержали за действия сексуального характера с 10-летним мальчиком, отмечается в сообщении.

Во время поисков девочки проверялись различные версии её пропажи, в том числе правоохранители приняли к сведению тот факт, что её отец был судим, и проверялась его причастность к пропаже ребёнка. Также многих удивило то, что активные поиски уже велись на Лесобазе, но тогда тела не обнаружили.

После того, как к делу подключились соцсети и неравнодушные жители города, поиски начались заново. Проверялись все чердаки и подвалы домов, а также запрашивалась помощь из соседних регионов.

Однако, когда стало известно, что на Лесобазе нашли тело ребёнка, в Сети граждане стали делиться подробностями и припоминать факты, которые не заметили сразу. Так, некоторые пользователи сообщают, что видели около Лесобазы мужчину с чёрным большим пакетом. В любом случае правоохранители буду проверять все возможные версии произошедшего.

Ранее в Тюмени было найдено расчленённое тело ребёнка. Следователи предполагают, что останки принадлежат восьмилетней школьнице Анастасии Муравьёвой, пропавшей в начале лета.