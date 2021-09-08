Названы подробности гибели главы МЧС Зиничева

Чрезвычайное происшествие, в котором погиб глава МЧС Евгений Зиничев, произошло на водопаде Китабо-Орон. Об это сообщает РБК, отмечая, что это охраняемая территория.

Это место находится в западной части Путоранского заповедника. По словам источника издания, инцидент произошёл около семи утра, за два часа до этого министр вылетел из Норильска.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев и режиссёр Александр Мельник погибли на озере Лама в заповедном плато Путорана. Озеро Лама расположено в 120 км от Норильска, это одно из самых глубоких озёр в России. Путоранский заповедник признан ЮНЕСКО памятником всемирного наследия.

Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина с 2006 по 2015 год. До этого Зиничев служил в КГБ и ФСБ. МЧС он возглавил в мае 2018 года. В декабре 2020 года ему было присвоено звание генерала.

Министр приехал на учения МЧС по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций и совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.