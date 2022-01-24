Названы основные версии отравления семьи в Подмосковье

Следователи рассматривают две основные версии гибели семейной пары в подмосковном Обухово, речь идёт об отравлении угарным газом и пищевом отравлении, передаёт Telegram-канал 112. Отмечается, что вечером накануне трагедии женщина посетила супермаркет недалеко от дома.

По данным Telegram-канала, в пятницу, 21 января, девушка приобрела газировку, сладости, пиво и сигареты. А в субботу пару нашли мёртвой. Версия отравления угарным газом не исключается, несмотря на то что в ходе осмотра утечки и каких-либо повреждений обнаружено не было.

Ранее брат погибшего мужчины предположил, что причиной отравления мог стать картофель или пирожки. Он отметил, что дверь в квартиру родственников ему открыл ребёнок, который также был отравлен, но смог выжить.

Инцидент произошёл в подмосковном Обухово. Пострадавших с признаками отправления нашёл в субботу, 22 января, их родственник. Он вызвал медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Сын погибших госпитализирован.