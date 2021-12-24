Названо оружие, из которого были застрелены два человека в томском тире

В стрелковом центре «Полигон» в Томске были найдены два тела — 44-летнего инструктора Сергея Б. и 26-летнего Никиты П. По данным Telegram-канала «112», стрельбу якобы устроил посетитель тира из австрийского пистолета Glock 17. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство», пишет издание vtomske.ru.

По факту обнаружения двух тел в тире в Советском районе города Томска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», — рассказала представитель СК РФ по Томской области.

На месте работают криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Телеканал «ТВ2» сообщил , что в тире 24 декабря проходили соревнования по стрельбе среди сотрудников МВД и других силовых структур.

Также «112» уточнил , что 26-летний стрелок, по предварительным данным, один раз выстрелил в инструктора, а затем покончил с собой.

Glock 17 — это типичный пистолет самообороны. Он получил широкое распространение в мире, а различные модификации стоят на вооружении армии и полиции более 30 стран.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области вооружённый мужчина в возрасте 49 лет проник на территорию частного домовладения в городе Кувандык и напал на семью своей бывшей супруги, он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Нападение произошло 24 декабря в 08:30 по местному времени. В результате несколько членов семьи были ранены.