Названо место, где находился взорвавшийся в воронежской маршрутке предмет

Предмет, который взорвался в воронежской маршрутке, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Утверждается, что именно по этой причине его не заметили пассажиры и водитель. По словам источника, пока не удалось определить, что это был за предмет и как именно он был спрятан.



Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве маршрутного автобуса в Воронеже выросло до 26 человек, двое умерли. Такие данные сообщил губернатор области Александр Гусев. В больницах Воронежа находятся 19 человек, пострадавших при взрыве маршрутки.

Автобус взорвался на остановке вечером 12 августа. Транспортное средство в этот момент находилось на остановке, люди зашли в автобус и раздался взрыв. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны, которыми было нелегально оборудовано транспортное средство.