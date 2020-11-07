Раскрыта личность напавшего на людей с топором солдата-срочника

https://static.news.ru/photo/601c1a7a-2258-11eb-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Раскрыта личность солдата-срочника, который утром 9 ноября на аэродроме в Воронеже напал с топором на граждан, а затем открыл огонь из автомата. Им оказался 20-летний Антон Макаров.

Макаров, проходивший службу на воронежском аэродроме, сначала напал на офицеров. Об этом сообщает издание Baza. По предварительным данным, погибли трое человек, ещё одному удалось выжить, он находится в реанимации.

Три человека погибли, ещё один выжил. Пострадавший получил серьёзные ранения, он в реанимации, — рассказал ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

Тела погибших были обнаружены в служебном помещении аэродрома. Нападавший сбежал. По другим данным, молодой человек забаррикадировался на территории части, при себе у него есть отнятый у офицера пистолет и два магазина с патронами к нему.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в городе Хай-Пойнт, штат Северная Каролина, вечером 8 ноября неизвестный открыл огонь по прихожанам баптистской церкви.