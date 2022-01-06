Названа возможная причина жёсткой посадки вертолёта в Башкирии

В качестве версии жёсткой посадки вертолёта Eurocopter AS350 в Башкирии рассматривается техническая неполадка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.

По предварительной версии, причиной авиапроисшествия с Eurocopter рассматривается техническая неполадка, — рассказал собеседник агентства.

По имеющейся информации, ранее владельцем этого вертолёта был депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко. Он умер в 2017 году.

Ранее стало известно, что в Благовещенском районе Башкирии совершил жёсткую посадку вертолёт Eurocopter AS350. Он направлялся по маршруту из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту находились двое пассажиров и пилот.

По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали, пожара после посадки не произошло.

В настоящее время МЧС ведёт поиски вертолёта.