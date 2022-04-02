Названа возможная причина смерти мужчины на концерте Сергея Трофимова
Причиной смерти мужчины на концерте Сергея Трофимова в Москве стал отрыв тромба
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
11:38, 03 апреля 2022
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Отрыв тромба стал причиной смерти мужчины, который упал с балкона в Театре Российской Армии во время концерта певца Сергея Трофимова, сообщили ТАСС в медицинских кругах. По данным агентства, отрыв тромба привёл к острой сердечно-сосудистой недостаточности.
По предварительным данным, причиной смерти мужчины 1964 года рождения во время концерта в Театре Российской Армии стала острая сердечно-сосудистая недостаточность в результате возможного отрыва тромба, — сказал собеседник агентства.
По информации портала StarHit, в ходе концерта Сергея Трофимова в Театре Российской Армии в Москве мужчина потерял равновесие и упал с балкона на 37-летнюю женщину. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, а сам мужчина погиб на месте.
По словам очевидцев, мужчине, предположительно, стало плохо и он оступился, когда передвигался по балкону зрительного зала. Он не смог удержать равновесие, зацепился за женщину и они вместе упали.