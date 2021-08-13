Названа версия крушения российского самолёта в Турции

Одной из причин авиакатастрофы на востоке в Турции, в результате которой разбился российский пожарный самолёт Бе-200, мог быть отказ двигателя. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированного источника.

Издание отмечает , что судя по видео, воздушное судно сбросило воду, но подняться не смогло из-за нехватки тяги. Не исключено, отмечает собеседник «Известий», что возможности работы Бе-200 в жаркую погоду были переоценены.

Между тем, как заявил ранее авиационный эксперт Роман Гусаров, до катастрофы в Турции Бе-200 ни разу не терпел крушения, оставаясь в высшей степени надёжным воздушным судном.

Прибывший из России для тушения природных пожаров самолёт Минобороны Бе-200 разбился 14 августа в окрестностях города Кахраманмараш на востоке Турции.

На борту находились восемь человек, в том числе пятеро граждан РФ. Все они погибли.