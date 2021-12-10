Названа вероятная причина смерти мальчика в стоматологии Петербурга
"Невские новости" назвали остановку сердца причиной смерти мальчика в стоматологии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:34, 11 декабря 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Остановка сердца стала причиной смерти малолетнего мальчика в частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, во время ввода наркоза у маленького пациента остановилось сердце, — рассказал собеседник издания.
В свою очередь, администратор клиники сообщил, что ребёна увезли медики. О дальнейшей судьбе мальчика им ничего неизвестно.
Что дальше — мы не знаем. С нами работают другие люди, — заявила администратор.
Ранее сообщалось, что СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.