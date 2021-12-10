Названа вероятная причина смерти мальчика в стоматологии Петербурга

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Остановка сердца стала причиной смерти малолетнего мальчика в частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, во время ввода наркоза у маленького пациента остановилось сердце, — рассказал собеседник издания.

В свою очередь, администратор клиники сообщил, что ребёна увезли медики. О дальнейшей судьбе мальчика им ничего неизвестно.

Что дальше — мы не знаем. С нами работают другие люди, — заявила администратор.

Ранее сообщалось, что СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.