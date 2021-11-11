Названа причина жёсткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Причиной жёсткой посадки Ми-8 в Красноярском крае стали кроны деревьев, которые задел вертолёт. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как отмечается, вертолёт при заходе на посадочную площадку в посёлке Светлогорск задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение. При ударе о землю он получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, был повреждён топливный бак.

СК на транспорте также опубликовал первые кадры с места инцидента. На фото видно, что нос вертолёта частично разрушен и выбиты стёкла.

Ранее сообщалось, что в 13:15 (09:15 мск) на севере Красноярского края совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8. По предварительным данным, воздушное судно следовало заказным рейсом по маршруту Валек — Игарка. Никто не пострадал. По информации пресс-службы губернатора региона, вертолёт принадлежит авиакомпании «Норильск-авиа».

Инцидент произошёл в 1-2 км от посёлка Светлогорск в Туруханском районе. К месту аварийной посадки выехала следственная группа.