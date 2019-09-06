https://static.news.ru/photo/b36c8e66-d0fc-11e9-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В «Мосгазе» раскрыли причину запаха газа, на который жалуются жители разных районов столицы. На предприятии заверили, что угрозы для населения нет.

По итогам выяснения причин установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа, — говорится в сообщении «Мосгаза».

В предприятии напомнили, что в процессе одорирования придаётся резкий запах бытовому газу. Он происходит на газораспределительных станциях за пределами столицы.

Как стало известно News.ru, на характерный запах газа жаловались жители САО, СЗАО и ЗАО. В этих округах было зарегистрировано более 20 заявок на утечку газа в квартирах.

Ранее News.ru писал, что дерево упало на газовую трубу и повредило четыре машины в центре Москвы. На месте ЧП была зафиксирована утечка газа. В результате происшествия никто не пострадал.