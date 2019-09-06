В «Мосгазе» раскрыли причину запаха газа, на который жалуются жители разных районов столицы. На предприятии заверили, что угрозы для населения нет.
По итогам выяснения причин установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа, — говорится в сообщении «Мосгаза».
В предприятии напомнили, что в процессе одорирования придаётся резкий запах бытовому газу. Он происходит на газораспределительных станциях за пределами столицы.
Как стало известно News.ru, на характерный запах газа жаловались жители САО, СЗАО и ЗАО. В этих округах было зарегистрировано более 20 заявок на утечку газа в квартирах.
Ранее News.ru писал, что дерево упало на газовую трубу и повредило четыре машины в центре Москвы. На месте ЧП была зафиксирована утечка газа. В результате происшествия никто не пострадал.