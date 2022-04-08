Названа причина взрыва в жилом доме в Ступино

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Ступино произошёл из-за утечки газа. Она случилась, поскольку газовое оборудование было неисправно, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования, — объяснил собеседник агентства.

После взрыва обрушились внешние панели дома на четвёртом и пятом этажах, выбиты окна. Также внутренние разрушения зафиксированы в квартирах со второго по четвёртый этаж. Проверку проводят региональный СК и прокуратура.

Ранее стало известно, что произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Ступино. В результате инцидента два человека погибли, ещё пять пострадали. На место взрыва выехали специалисты отрядов «Центроспас» и «Лидер», которым предстоит разбирать конструкции и ликвидировать последствия инцидента.