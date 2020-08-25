Названа причина взрыва в жилом доме на западе Москвы

https://static.news.ru/photo/6628c8c6-e76d-11ea-a253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрыв в доме на улице Кубинка в Москве произошёл из-за газовой колонки. Об этом сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, неисправность газовой колонки могла стать причиной взрыва в жилом доме на улице Кубинка с последующим пожаром, — сообщил источник ТАСС.

Пожар, по предварительным данным, охватил три этажа. Пожарные пытаются бороться с огнём.

По данным Mash, взрыв прогремел в квартире на втором этаже, в результате этого рухнули перекрытия. Жильцы верхних этажей заблокированы в своих квартирах, их сейчас пытаются эвакуировать спасатели.

Telegram-канал Baza сообщает об одной пострадавшей, это женщина, она выпрыгнула из окна сразу после взрыва. Тем временем РИА Новости пишет о двух пострадавших жильцах.

По информации МЧС, всего из горящей пятиэтажки спасены 10 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, крупный пожар возник в складском помещении в городе Балашихе (микрорайон Железнодорожный) в Подмосковье. В местном МЧС рассказали, что огонь возник в мусоре, размещённом на открытой площадке. В результате он распространился на площади в 130 кв. м.