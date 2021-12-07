Названа причина стрельбы в московском МФЦ

Причиной стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, в результате которой погибли два человека, стал конфликт из-за медицинской маски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Стрелок задержан, им оказался 45-летний Сергей Глазов.

Как заявил собеседник агентства, инцидент произошёл после того, как посетитель МФЦ отказался надеть маску. Стрельбу он открыл, когда сотрудник охраны попытался вывести его из здания. По данным Telegram-канала «112», мужчина использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

По данным источника «Интерфакса», в результате погибли два человека, среди них охранник МФЦ, всего пострадали не менее четырёх человек.

Охранник и оператор, по предварительным данным, скончались, — сказал он.

Мужчина задержан, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в московском МФЦ возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, его также проверят на вменяемость, по некоторым данным в МФЦ он находился в неадекватном состоянии. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате инцидента.