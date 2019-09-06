https://static.news.ru/photo/ebe108ea-d09c-11e9-826e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировки в небе под Липецком из-за потери визуального контакта.

По данным РЕН ТВ , ведущий бомбардировщик ударил ведомого крылом по кабине, после чего они столкнулись ещё раз при попытке отвернуть боевые машины друг от друга. В двигатель одного из Су-34 попали обломки другого. Самолёты удалось посадить. В результате ЧП никто не пострадал. Один из истребителей будет отправлен на завод для ремонта. У него повреждены кабина, фюзеляж и двигатель.

Судна принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

Как ранее писал News.ru, два легкомоторных самолёта столкнулись в воздухе в Румынии. Пилоты участвовали в тренировочных полётах перед стартом авиашоу в международном аэропорту Сучавы.