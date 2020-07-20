Названа причина смерти телеведущего Александра Беляева

https://static.news.ru/photo/ea58f596-ca92-11ea-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Александр Беляев Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Стало известно о причинах смерти 71-летнего ведущего прогноза погоды на телеканале НТВ Александра Беляева. Предположительно, ему стало внезапно плохо 19 июля.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Беляева, который в тот день находился у себя дома в деревне Мешково, резко поднялось содержание сахара в крови. Ведущего оперативно госпитализировали с гипергликемией, однако спасти его не удалось.

Несколько лет назад у телеведущего выявили рак лёгких. В мае ему потребовалась операция из-за абсцесса. Тогда Беляев около недели провёл в больнице. Он не раз признавался, что не опускать руки ему помогает любимая работа. В 2017 году от онкологии умерла жена Беляева, с которой он прожил 50 лет.

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