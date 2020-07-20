Названа причина смерти телеведущего Александра Беляева

Стало известно о причинах смерти 71-летнего ведущего прогноза погоды на телеканале НТВ Александра Беляева. Предположительно, ему стало внезапно плохо 19 июля.
Как
Несколько лет назад у телеведущего выявили рак лёгких. В мае ему потребовалась операция из-за абсцесса. Тогда Беляев около недели провёл в больнице. Он не раз признавался, что не опускать руки ему помогает любимая работа. В 2017 году от онкологии умерла жена Беляева, с которой он прожил 50 лет.
Ранее NEWS.ru cообщал, что у лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и его жены певицы Натальи Сенчуковой выявили рак кожи.
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