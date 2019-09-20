https://static.news.ru/photo/8c3f3a66-dc08-11e9-b28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

По предварительным данным, крупный пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке возник от взрыва газового баллона в кафе. Об этом сообщил представитель администрации Приморского края.

По его словам, мог взорваться баллон в кафе на мансарде на пятом этаже здания. Он рассказал, что при пожаре никто не пострадал, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, возгорание в одном из крупнейших торговых центров города началось в субботу, 21 сентября, в 06:00 (23:00 пятницы мск). Площадь, охваченная огнём, составила более 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

В настоящее время пожар уже локализован.