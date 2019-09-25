https://static.news.ru/photo/aea4c694-df18-11e9-9e55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Причиной пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Основная версия возникновения возгорания — замыкание электропроводки, что привело в том числе к сильному задымлению, из-за которого пострадали люди, — сообщил источник ТАСС .

Он уточнил, что после пожара пятеро человек были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Ранее News.ru писал, что очаг возгорания небольшой площади располагался на первом этаже здания. Всего спасателям удалось спасти 15 человек и оперативно потушить огонь. Прокуратура Москвы начала проверку по факту возгорания.