https://static.news.ru/photo/d849e5e6-386a-11ea-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images//Global Look Press

Ошибка экипажа в условиях низкой видимости могла стать одной из причин ЧП с лайнером Sukhoj Superjet 100 в Домодедово. Именно такая версия сейчас рассматривается в качестве приоритетной.

В ходе расследования будут изучаться все версии, проведут опрос пилотов. Пилоты могли расценить видимость в районе полосы как недостаточную и допустить ошибку, — сообщил источник «Интерфакса».

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт принадлежит авиакомпании «ИрАэро» и следовал по маршруту Сабетта — Москва. В результате посадки на недостроенную полосу никто не пострадал. Эвакуация пассажиров осложняется тем, что туда пока не подведены коммуникации.