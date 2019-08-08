https://static.news.ru/photo/78eeb406-74fb-11e9-b3aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Причиной крупного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого следовавший в Анапу туристический автобус Hyundai с 42 пассажирами рухнул с обрыва, стала потеря управления водителем транспортного средства.

Как сообщили в МВД Кубани, водитель не справился с управлением после лобового столкновения с внедорожником Volkswagen.

В результате аварии пострадали 30 человек, 21 из которых госпитализирован, среди них пятеро детей.

По предварительным данным, жертвами трагедии стали три человека — двое детей и один взрослый.

Экскурсионный автобус принадлежит санаторию «Эллада», находящемуся в ведении Федеральной налоговой службы РФ.

Ранее News.ru писал о том, что к месту дорожно-транспортного происшествия под Новороссийском, в результате которого туристический автобус с 42 пассажирами в салоне рухнул в обрыв, прибудет глава Минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов, а также бригада санавиации. В настоящее время на месте ЧП работают 10 бригад скорой помощи, они оказывают экстренную помощь пострадавшим.