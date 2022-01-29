Названа причина отравления женщин на даче в Новой Москве

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Врачи назвали причину отравления четырёх женщин, госпитализированных из СНТ «Ресурс-1» в Новой Москве. Им стал оксид углерода (угарный газ), сообщают «Известия».

Женщины были доставлены скорой в НИИ Склифосовского. Они находились в сознании, но у всех четверых фиксировалось слабое нарушение речи. На месте происшествия работали городские экстренные службы. Также не исключалась версия пищевого отравления.

Минувшей ночью в Алтайском крае от отравления угарным газом погибли двое малолетних детей. Их мать и четырёхлетний брат госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии. Предполагается, что причиной отравления стала неисправность печного отопления.

Ранее шесть человек погибли, надышавшись выхлопными газами в Волгоградской области. Все погибшие были гражданами Таджикистана.