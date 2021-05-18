Названа причина отравления школьников в Новокузнецке

https://static.news.ru/photo/515f8454-b862-11eb-9fbe-96000091f725_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал предварительную причину отравления школьников в городской школе № 26. По его словам, один из учеников принёс в образовательное учреждение газовый баллончик, пишет ТАСС.

Предварительно, один из учеников школы баловался газовым баллончиком, — сказал градоначальник.

На текущий момент в школе продолжают работать медики, оперативно-следственная группа и инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицией организована проверка, факт распыления газа из перцового баллончика в школе правоохранительные органы подтверждают.

Теперь же специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что из школы были эвакуированы персонал и ученики.

Ранее сообщалось, что госпитализация потребовалась 11 школьникам после отравления неизвестным газом в Новокузнецке. Инцидент произошёл в школе № 26. Представители Центра медицины катастроф и четыре машины скорой помощи находятся около школы. Состояние нескольких школьников в момент госпитализации было средней степени тяжести.