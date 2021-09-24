Названа причина остановки Калининской АЭС

Срабатывание автоматики стало причиной остановки энергоблока № 4 Калининской АЭС в Тверской области. Уровень радиации на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было . Сейчас работают три установки.

26 сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются, — говорится в сообщении концерна «Росэнергоатом».

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области около города Удомля. Ее суммарная мощность 4000 мегаватт.

Ранее сообщалось, что тренд «зелёного» энергоперехода диктует всему миру свои условия. В то время как в Евросоюзе только готовятся к введению углеродного налога, в России Минфин уже объявляет о планах создания в стране Национальной климатической стратегии к 2030 году, а в Роснедрах пугают граждан сообщениями об истощении нефтяных месторождений к 2042-му. Всё это происходит на фоне строительства в Северске революционного реактора, который уже сейчас может поставить точку в вопросе признания российской атомной энергетики.