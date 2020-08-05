Названа причина обысков у бывшего главы «Интеко»

https://static.news.ru/photo/e10ea14e-d6fd-11ea-bcd6-fa163e074e61_660.jpg Олег Солощанский Фото: Михаил Киреев/ТАСС

Обыски у бывшего главы компании «Интеко» Олега Солощанского проходят в связи с уголовным делом о сокрытии имущества от налогов.

Обыски в квартире у Олега Солощанского проходят в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 199.2 УК РФ, — заявил журналистам ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, следственные действия проводят сотрудники ГСУ СК по Москве, а также отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному округу Москвы. По информации «Коммерсанта», в квартиру к предпринимателю пытались войти не менее 15 человек с автоматами.

У Солощанского пока нет какого-либо статуса в уголовном деле. Тем не менее он не может пользоваться средствами связи, сообщил источник ТАСС.

Адвокат предпринимателя Александр Аснис рассказал журналистам «Интерфакса», что его не пускают в квартиру своего подзащитного. Сам бизнесмен ранее сообщил журналистам, что к нему с обыском пришли силовики.

«Интеко» — российская девелоперская компания, которая была создана в 1994 году бывшей женой экс-мэра Москва Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Компания входила в промышленно-финансовую группу «Сафмар» с 2011-го по 2017 год, затем перешла в Фонд консолидации банковского сектора. Банк непрофильных активов на базе «Траста» получил акции компании в 2018 году.

Известно, что Олег Солощанский работал в «Интеко» с 2001-го 2017 год. С 2011 года он был президентом фирмы.

NEWS.ru писал, что Батурина подала иск к «Независимой газете». Она требует опровергнуть данные, представленные в статье «Народный промысел Елены Батуриной».