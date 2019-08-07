https://static.news.ru/photo/f59fb1bc-b8fd-11e9-aa2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство внутренних дел РФ раскрыло предварительные результаты расследования причин дорожно-транспортного происшествия под Рязанью, в котором погибли шесть человек.

Предварительно установлено, что водитель заснул за рулём, — предположил начальник пресс-службы УМВД по региону Александр Поташов.

На данный момент расследование продолжается, назначен ряд автотехнических экспертиз.

По факту дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, в котором погибли шесть человек, было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Авария случилась утром 6 августа на 405-м км автодороги М-5 «Урал». Водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Погибли шестеро граждан Таджикистана, в том числе 14-летняя девочка. Восемь человек, включая маленького ребёнка, были госпитализированы с различными травмами, писал News.ru.