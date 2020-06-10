Названа причина лесного пожара в Югре

https://static.news.ru/photo/c924cc12-ab28-11ea-bf36-fa163e074e61_660.jpg Фото: 86.mchs.gov.ru

Крупный лесной пожар на территории Югорска мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом заявил глава города Андрей Бородкин.

Предварительная версия — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица, — об этом написал Бородкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Тушение пожара осложнено отсутствием поблизости каких-либо водоёмов, ближайший пожарный гидрант находится в 1,5 километрах от места происшествия.

Пожар произошёл на улице Кондинской в Югорске. Загорелся порубочный материал, затем огонь перекинулся на лесной участок в черте города. Пожар был локализован на участке в пять гектаров. Никто не пострадал. Огонь тушат почти 100 человек и 20 единиц техники, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что в Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами. Огнём была охвачена площадь порядка одной тысячи квадратных метров. Никто не пострадал.