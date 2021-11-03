Названа причина крушения Ан-12 под Иркутском

Фото с места происшествияФото: Irkutsk Region Government/via Globallookpress.com
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Причиной крушения самолёта Ан-12, летевшего рейсом Якутск — Иркутск, стало обледенение руля и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором катастрофы мог стать перегруз, а также неверная центровка груза, сообщает «Интерфакс».
Первичные данные, в том числе то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг, — приводит агентство слова собеседника, знакомого с ходом расследования авиакатастрофы.
Самолёт Ан-12 начал падать с высоты 230 метров после доклада о заходе на второй круг.
После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение 3–4 секунд высота изменилась с 230 до 120 м, в дальнейшем отметка [самолёта на радаре] пропала, — говорится в сообщении главы региона Игоря Кобзева, опубликованного в Instagram.
Ранее заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев рассказал, что с самолётами Ан-12 чаще всего возникают проблемы. Воздушные суда этой модели уже очень старые, на них нет запчастей, нет и заводов, где их можно отремонтировать.