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Названа причина крушения Ан-12 под Иркутском

01:06, 04 ноября 2021
Названа причина крушения Ан-12 под Иркутском Фото с места происшествия Фото: Irkutsk Region Government/via Globallookpress.com
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Причиной крушения самолёта Ан-12, летевшего рейсом Якутск — Иркутск, стало обледенение руля и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором катастрофы мог стать перегруз, а также неверная центровка груза, сообщает «Интерфакс».

Первичные данные, в том числе то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг, — приводит агентство слова собеседника, знакомого с ходом расследования авиакатастрофы.

Самолёт Ан-12 начал падать с высоты 230 метров после доклада о заходе на второй круг.

После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение 3–4 секунд высота изменилась с 230 до 120 м, в дальнейшем отметка [самолёта на радаре] пропала, — говорится в сообщении главы региона Игоря Кобзева, опубликованного в Instagram.

Ранее заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев рассказал, что с самолётами Ан-12 чаще всего возникают проблемы. Воздушные суда этой модели уже очень старые, на них нет запчастей, нет и заводов, где их можно отремонтировать.

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