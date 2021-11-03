Названа причина крушения Ан-12 под Иркутском

Фото: Irkutsk Region Government/via Globallookpress.com

Заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев рассказал, что с самолётами Ан-12 чаще всего возникают проблемы. Воздушные суда этой модели уже очень старые, на них нет запчастей, нет и заводов, где их можно отремонтировать, сообщает URA.RU.

Речь идёт о крушении самолёта Ан-12 в Иркутской области, в результате чего погиб экипаж воздушного судна. По данным СМИ, лайнер эксплуатировался уже 53 года. Ан-12 создан для перевоза тяжёлой техники....