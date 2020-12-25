Названа предварительная версия причины смертельной аварии под Рязанью

https://static.news.ru/photo/74775ffa-4677-11eb-a610-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ДТП с автобусом на территории Рязанской области, в результате которого погибли четыре человека, произошло из-за того, что водитель уснул за рулём. Об этой предварительной версии журналистам сообщил вице-губернатор региона Игорь Греков.

Ранее стало известно, что авария произошла на 247-м километре трассы Р-22 в районе населённого пункта Высокое, на момент ДТП в автобусе находились 26 человек. По уточнённой информации, ранены 12 человек, 11 из которых понадобилась госпитализация. Четверо погибли.

Как отметил Греков, причину произошедшего установит следствие. Сейчас рассматривается несколько предварительных версий.

Но, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулём. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные перемёты, что также могло способствовать возникновению аварии, — цитирует вице-губернатора ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Екатеринбурге служебный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. 12 человек пострадали, девять — госпитализированы. По данным УГИБДД МВД РФ по Свердловской области, инцидент произошёл на улице Селькоровской.