Названа предварительная причина взрывов под Белгородом

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По предварительным данным, причиной взрывов под Белгородом стал человеческий фактор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошёл из-за человеческого фактора, — сообщил источник агентства в экстренных службах.

Ранее стало известно, что в районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошёл взрыв. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Видеозаписи происшествия в соцсетях также опубликовали местные жители.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четверо сотрудников силовых структур.