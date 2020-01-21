https://static.news.ru/photo/8773326e-3c1e-11ea-a5e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 70.mchs.gov.ru

Возможной причиной пожара в жилом доме на территории посёлка Причулымский в Томской области, в результате которого погибли 11 человек, является неисправность используемого электрооборудования. Об этом во вторник, 21 января, журналистам рассказали сотрудники региональных правоохранительных органов.

В настоящее время специалисты собирают останки оборудования для проведения дальнейшей экспертизы.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования, которым пользовались жильцы дома. Сейчас эксперты изымают его фрагменты, — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет завёл дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» в связи с гибелью людей при возгорании в посёлке Причулымском Томской области.

Спасатели обнаружили 11 человек мёртвыми после тушения пожара, двоим удалось выбраться из горящего одноэтажного дома. МЧС Узбекистана сообщило о том, что 10 погибших являются гражданами республики.