https://static.news.ru/photo/a6775526-c97a-11e9-90b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Причиной обрушения стены в Новосибирске могло стать нарушение при строительстве. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

ЧП произошло 28 августа. Обрушение строения произошло во время планового ремонта теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились рабочие. Они и оказались под завалами рухнувшей кирпичной стены. Как отмечает ТАСС , площадь обрушения здания составила 350 кв. метров.

По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Место происшествия осматривают криминалисты. Они установят все обстоятельства инцидента.

Ранее News.ru писал, что спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело второго погибшего. По предварительным данным, всего в зоне обрушения могли находиться 12 рабочих.