Названа предварительная причина крушения самолёта Ан-26 под Хабаровском
Ошибка пилотов при выполнении разворота стала причиной крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Экипаж перепутал направление перед тем, как рухнул самолёт, сообщает Пятый канал.
Находившиеся в самолёте пилоты
Вскоре после того как диспетчер выдал сомнительное разрешение, воздушное судно рухнуло в районе горы Хребтовая.
Отдельно добавлю, что ответственность за вертикальную навигацию возлагается полностью на экипаж, а не на диспетчера, — рассказал телеканалу собеседник.
Теперь предстоит выяснить, по какой причине опытный экипаж мог допустить такую ошибку.
Ранее сводная группа МЧС расчистила место крушения самолёта Ан-26 под площадку для посадки вертолёта на горе Хребтовой в Хабаровском крае. На месте крушения воздушного судна выкорчеваны и вырублены деревья и кустарники.