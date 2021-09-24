Названа предварительная причина крушения самолёта Ан-26 под Хабаровском

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Ошибка пилотов при выполнении разворота стала причиной крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Экипаж перепутал направление перед тем, как рухнул самолёт, сообщает Пятый канал.

Находившиеся в самолёте пилоты запросили у диспетчера правый поворот вместо левого, пояснил изданию информированный источник. Борт на этот момент находился на высоте порядка 600 метров. Но после разворота Ан-26 полетел по маршруту, где минимальная безопасная высота полётов составляла 1600 метров.

Вскоре после того как диспетчер выдал сомнительное разрешение, воздушное судно рухнуло в районе горы Хребтовая.

Отдельно добавлю, что ответственность за вертикальную навигацию возлагается полностью на экипаж, а не на диспетчера, — рассказал телеканалу собеседник.

Теперь предстоит выяснить, по какой причине опытный экипаж мог допустить такую ошибку.

Ранее сводная группа МЧС расчистила место крушения самолёта Ан-26 под площадку для посадки вертолёта на горе Хребтовой в Хабаровском крае. На месте крушения воздушного судна выкорчеваны и вырублены деревья и кустарники.